Gallery: straatauto’s met een 2017 F1-livery

Wat als je de nieuwe liveries van de F1 op een straatauto plakt?

Dan krijg je een bijzonder resultaat. Fotosoeper Javier Oquendo heeft in opdracht van Car Keys enkele F1-liveries naar straatauto’s gebracht. Zo werd de nieuwe Alpine A110 een Toro Rosso-maatpak aangemeten en op het AMG GT Concept prijken stickers van Williams. Op de ene auto ziet de livery er beter uit dan op de ander. Dat gezegd hebbende: probeer maar eens het Force India-thema toepasselijk op een auto te krijgen. Dat kan eigenlijk alleen in combi met de roze Caprice uit Flodder.

In mijn ogen is de Honda NSX nog het meeste geslaagd. De Japanse supercar kreeg het thema van McLaren mee. De zwart-oranje kleurencombinatie staat de NSX goed en de auto lijkt klaar voor de racerij. Het enige wat nog mist is een dikke spoiler. De aangepakte auto’s tref je in de gallery. Hoe de 2017 F1-liveries op een voetbaltenue eruit zien vraagt u? Het antwoord check je HIER.