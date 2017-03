Garagehouder sloopt 991 GT3 RS van klant

Je geliefde bolide in vertrouwen afgeven en deze vervolgens met (flinke) schade terugkrijgen. Een eigenaar van een GT3 RS overkwam het.

Het is nooit een fijn gevoel om je auto inclusief sleutels achter te laten. Bij een merkdealer of bevriende garage weet je wel dat het snor zit. Een onbekend adres kan echter een gevoel van wantrouwen opwekken. Ze zullen geen gekke dingen doen met je Octavia of Golfje, maar wat als je in het bezit bent van een exclusieve auto? Het vertrouwen in de medemens van deze GT3 RS-eigenaar is in elk geval compleet naar de knoppen.

Hij bracht zijn straatracer bij een garage in Kansas City in de Verenigde Staten voor de nodige aanpassingen. De Porsche zou onder andere een nieuw uitlaatsysteem en een remap krijgen. De eigenaar van de garage had naast het uitvoeren van de wensen ook persoonlijke plannen met de GT3 RS (rijtest). Hij nam de grijze 911 mee naar buiten voor een ritje met een passagier.

Het is gebruikelijk dat er testritjes plaatsvinden na dergelijke tuning. In dit geval ging het echter om een ordinaire joyride. Via een forum kwam het verhaal, inclusief een verslag van een ooggetuige, naar boven. De garagehouder zou als een gek hebben gereden met de crash tot gevolg.

De airbags waren gesprongen en de voorkant van de 911 liep de nodige schade op. Het schadebedrag loopt in de tienduizenden dollars. Het is te hopen dat de Porsche-rijder via de verzekering een correcte deal weet te fixen.

Foto via Rennlist forum. H/T aan Jalopnik