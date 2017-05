Garagisten gaven recordaantal beurten in 2016

Nee, niet aan hun vrouw/man.

Ik zal proberen het C-woord te vermijden, maar er is een periode geweest dat wij ‘Ollanders behoorlijk aan het beknibbelen waren op het onderhoud van onze auto’s. De schuld van de gebroeders Lehman en andere bankmannetjes en onze heilige koeien moesten het ontgelden. Gelukkig hebben we het vertrouwen in onze garagist economie weer teruggewonnen en brengen we onze auto weer voor een goede beurt naar de werkplaats. Liefst 89,8 procent van alle geregistreerde auto’s zag vorig jaar de garage van binnen, in 2011 lag dat op een historisch lage 79,6 procent. Je zou natuurlijk ook de conclusie kunnen trekken dat auto’s de afgelopen vijf jaar significant onbetrouwbaarder zijn geworden, maar daar willen de RAI Vereniging en Bovag niet aan. Nee, volgens deze twee instanties heeft het alles te maken met het feit dat we uit de… we meer te besteden hebben dan enkele jaren terug.

Dan nog even over die knaken, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Gemiddeld gaven we per auto 529 euro uit aan onderhoud in 2016, waar dat in 2015 525 euro was. Eigenaren van oudere auto’s (7 tot 10 jaar) waren gemiddeld meer kwijt (629 euro) dan eigenaren van jonge auto’s (0 tot 3 jaar, 464 euro). Je gelooft het niet. De gemiddelde beurt koste in 2016 246 euro, drie euro minder dan een jaar eerder. Voor dat geld kun je in Amsterdam overigens vijf beurten krijgen, kunnen die garagisten nog een puntje aan zuigen.

Foto: @tomkommer op Autojunk.nl