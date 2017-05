Geef acht! Kom 11 juni naar het Youngtimer Event

Het is weer bijna tijd voor het meest veelzijdige auto evenement van Nederland.

Plaats van handeling is Doetinchem, thuisbasis van de superboeren in blauw-wit en høk-hoofdstad van de wereld. Het evenement is de ideale mogelijkheid voor de autoliefhebber om in dichte nabijheid van de droomauto’s uit je jeugd te verkeren. Denk daarbij echter niet alléén aan peperdure Ferrari’s en Porsche’s.

Natuurlijk zijn dat soort exclusieve bolides ook van de partij. Doch op het rustieke kassencomplex met een oppervlakte van 5.000 vierkante meter én op het buitenterrein van nog eens 10.000 vierkante meter is ál het staal uit de jaren 70/80/90 welkom. Er is bijvoorbeeld ook ruim voldoende plaats voor oudere Lancia’s, BMW’s, Alfa’s, Opel’s, Volkswagen’s en ga zo maar door. Of je nu van een Kadett GSi houdt of van een Ferrari 308 GTB, van glorie of van vergane glorie, er is voor ieder wat wils.

In de komende periode zal er als vanouds een speciaal thema bekend worden gemaakt. Om vast in de juiste stemming te komen kan je bovendien een kijkje nemen naar onze video’s van voorgaande edities. Alle informatie over het evenement zelf vind je op DEZE site.