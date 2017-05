Geely koopt meerderheidsbelang in Lotus

De soap rondt het Britse merk Lotus krijgt een nieuwe dimensie nu het Chinese Geely een meerderheidsbelang in het sportwagenmerk heeft gekocht.

Het is inmiddels geen geheim meer dat het met Lotus niet heel best gesteld is. De kleine autobouwer van over de plas heeft het al jaren zwaar. Een hoop concepts die nooit tot leven kwamen, een hoop geschuif met CEO’s, rechtszaken met een oud-CEO die boos was, het waren allemaal zaken waarmee Lotus het nieuws wist te halen. Ondertussen kwamen er wat nieuwe uitvoeringen van de Evora en de Elise op de markt, maar dat was het eigenlijk wel.

Daar zou nu wel eens verandering in kunnen komen, want er is een deal bereikt tussen het noodlijdende Proton (de eigenaar van Lotus) en Geely (de eigenaar van onder andere Volvo). Het laatste bedrijf gaat 49% van de aandelen van het Maleisische Proton overnemen. Onderdeel van de deal is een meerderheidsbelang van 51% in Lotus.

Het is een opmerkelijke stap: Lotus schrijft al jaren rode cijfers. Er zijn inmiddels wat kleine lichtpuntjes, maar rooskleurig kunnen we de situatie nog allerminst noemen. Afgelopen jaar verkocht het 1584 auto’s, 242 minder dan het jaar ervoor. Maar aangezien Geely specifiek dit meerderheidsbelang heeft onderhandeld, zal het plannen hebben met de Britse sportwagenbouwer. Wat die plannen precies zijn zal de komende tijd duidelijk moeten worden, er wordt nog weinig inhoudelijk over de deal gemeld.

Los van Lotus, is ook Proton belangrijk voor Geely. Het is ondanks de tegenvallende verkopen van de afgelopen jaren een belangrijk merk in Aziatische markten. Geely wil met het merk Proton martkaandeel kopen in die markten. Ze weten bij Geely in ieder geval hoe ze merken die het lastig hebben op het juiste spoor moeten krijgen. Vraag dat maar eens aan de mensen van Volvo.