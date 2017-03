Geen vlekkeloze vrije training voor Max Verstappen

Spannend! De eerste twee vrije trainingen van het seizoen zitten erop. Hoe ging het voor Max?

Terwijl jij je nog een keer omdraaide in bed, waren ze in Melbourne met hele andere dingen bezig. Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) vonden de eerste twee vrije trainingen plaats. Max Verstappen wist tijdens de eerste vrije training de vierde plek te pakken met een tijd van 1:25.246. Daarmee schaart de Nederlander zich achter teamgenoot Ricciardo (01:24.886), Bottas (01:24.803) en Hamilton (01:24.220). Op zijn website laat Verstappen weten tevreden te zijn over de eerste vrije training. Voor elk team verliep de eerste training zonder problemen. Zelfs bij McLaren hebben ze boel op orde gekregen.

De tweede vrije training verliep minder lekker voor Verstappen en hij wist niet binnen de top vijf te eindigen. Met een tijd van 01:25.013 noteert Max een zesde plek. Opnieuw gaat Ricciardo hem voor (01:24.650), gevolgd door Raikkonen (01:24.525), Bottas (01:24.176), Vettel (01:24.167) en Hamilton (01:23.620). Max reed in de eerste vrije training 19 ronden. Tijdens de tweede training slechts acht. De 19-jarige coureur raakte van de baan in de twaalfde bocht en een pitstop was noodzakelijk. De Nederlander is na zijn slippertje niet meer in actie gekomen. Voor het incident van Max had Renault-rijder Jolyon Palmer een crash met zijn bolide. Palmer was zelf ongedeerd, maar zijn wagen was stuk.

De eerste vrije training laat zien dat Max klaar is voor de strijd met Ferrari en Mercedes. De tweede training leert dat Verstappen wellicht ook wat zenuwachtig is. Morgen om 04:00 Nederlandse tijd is de derde en laatste vrije training. De kwalificatie zal om 07:00 van start gaan.