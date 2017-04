Gele auto vernield vanwege kleur en dan gebeurt er dit

Toeristen ergerden zich ... en geel aan een gele Corsa, maar het internet schoot te hulp.

Je weet wat ze zeggen over de eigenaren van gele auto’s. Ze zijn doorgaans knapper, succesvoller en betere automobilisten dan de berijders van welke kleur auto dan ook. Toch kreeg de 84 jarige Peter Maddox een hoop commentaar op zijn gele autootje. De beste man liet zich niet tegenhouden door grijze haren en kocht een kekke Vauxhall Corsa in sportieve trim. So far so good. Maar meneer woont in een schitterend historisch dorpje genaamd Bibury en dus kwam zijn gele bommetje op een hoop geklaag van toeristen rekenen die vonden dat het gele pareltje een smet was op hun obligate kijk-mij-eens-mooi-zijn-in-dit-schattige-dorpje-selfies.



Foto: KookyCotswolds op Twitter

Helaas ging het verder dan alleen gemor want op een slechte dag werd met een sleutel groot het woord ‘MOVE’ in de lak van de Corsa gekrast, werden er deuken in de auto getrapt en ruiten ingeslagen. Totale schade: ongeveer 6000 Britse ponden. Je zou ze bijna de gele koorts toewensen…

Gelukkig zijn er voldoende mensen die een gele auto wél kunnen waarderen en om meneer Maddox een hart onder de riem te steken kwamen vanuit heel het Verenigd Koninkrijk gele auto’s naar het dorpje Bibury. Honderd in totaal, al hadden het er meer kunnen zijn als er door de lokale overheid niet om veiligheidsredenen een limiet aan het aantal deelnemers was gesteld. De deelnemende auto’s waren uiterst divers, van een driewielige Reliant Regal tot aan een Lamborghini Gallardo en alles er tussen in. Waaronder uiteraard een hele set Vauxhall Corsa’s. Gewoon, omdat het kan.

Foto bovenaan: Alice Bouverie op Twitter, dank aan diverse lezers voor de tips!