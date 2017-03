Gelekt! De nieuwe Porsche GT3 met handbak

Officieel verloopt het embargo pas over een uur of wat, maar met dat internet kun je ook helemaal níks meer geheim houden tegenwoordig.

Het goede nieuws: hij wordt inderdaad leverbaar met een handbak met zes verzetten! Wie efficiëntie en snelheid boven emotie, beleving en purisme verkiest kan gewoon aan de slag met een 7-traps PDK. Porsche heeft dus inderdaad geluisterd naar de clièntele die na de vorige editie smeekten om een ouderwetse pretpook.

In de bips (en dus niet tussen de assen zoals bij de RSR-raceversie) ligt een 4.0 zescilinder boxer met 500 pk. Met volle tank weegt de GT3 1.430 kg en dus zoef je in 3,4 tellen van 0-100 km/u en heeft ‘ie een topsnelheid van 318 km/u. Met handbak duurt de standaardsprint 3,9 seconden, maar ligt de topsnelheid wel op 320 km/u.

Verder is alle aerodynamica op punt gezet en wordt de GT3 uitgerust met het stuur uit de 918 Spyder. Porsche Communication Management met live verkeersinfo en online navigatie is standaard. Verder is de GT3 leverbaar met Connect Plus en de Track Precision App, waarmee je je eigen circuitkunsten aan een grondige analyse onderwerpt. (info via Jalopnik, foto via Instagram)

Officiële info en foto’s volgen!