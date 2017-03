Gelekt! De Range Rover Velar van alle kanten

Iemand heeft te snel op enter geklikt. We kunnen nu al genieten van het uiterlijk van deze nieuwe SUV.

Per ongeluk of niet: je kunt er uren over discussiëren. Feit is dat de persplaten van de nieuwe RR op het web circuleren waardoor we vroegtijdig kennis maken met de SUV, die geplaatst zal worden boven de Evoque, maar onder de Sport.

De Evoque is er vanaf 45.570 euro en de Sport vanaf 89.830. Tussen deze modellen zit precies een gaatje en daar springen ze bij Jaguar Land Rover nu op in. Vanavond om 20:15 GMT zal de officiële presentatie plaatsvinden van de Velar en op Genève kunnen we ‘m live aanschouwen. De foto’s zijn afkomstig van Diaromotor, die ze intussen alweer van het web heeft gehaald.

Waar de Evoque makkelijk te onderscheiden is van de rest, lijkt de Velar letterlijk het kleinere broertje van de Sport te gaan worden. Kun je het ze echter kwalijk nemen? Porsche deed het met de Macan en drie keer raden welk Porsche-model wereldwijd het beste verkoopt? Precies.

Later vanavond dus alle info en specs. Voor nu is het plaatjes kieken.