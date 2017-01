Gelekt: specificaties van de nieuwe RS4 en RS5

Minder cilinders, een stukkie sneller en info over de naderende introductie.

Het was natuurlijk al bekend dat Audi met de nieuwe RS4 Avant (en RS5) afscheid ging nemen van de atmosferische achtpitter. Daarvoor in de plaats een geblazen V6 en nu kunnen we alvast de specificaties doornemen. Een Audi-dealer uit Noorwegen heeft de cijfers onder ogen gekregen en een lezer van Motor1 heeft de info vervolgens doorgespeeld. De cijfers tonen de specificaties van de RS4 Avant, de RS5 Coupé en de RS5 Sportback.

Onder de kap dus een 2,9-liter bi-turbo V6. Dit blok wordt nu al gebruikt in de Porsche Panamera 4S. In de Porker levert de motor 440 pk, maar de RS-modellen zullen het stellen met 450 paarden. Precies. Evenveel paarden als de 4.2 V8. Het verschil zit ‘m echter in het koppel. Waar de achtcilinder goed is voor 430 Nm overtreft de turbo turbo V6 het atmosferische blok met 600 Nm in totaal.

Dit extra duwtje in de rug zie je terug in de droge prestaties. Volgens de bron sprinten de RS-monsters in minder dan vier tellen naar de honderd. De top zal zoals gebruikelijk worden afgestemd op 250 km/u. Met een Dynamic pakketje knal je door tot 280 km/u. Ter vergelijking: de vorige RS5 deed een sprint naar de honderd in 4,6 seconden.

Tevens krijgen we van de bron een productiestart te horen. De nieuwe RS5 rolt naar verluidt per juni 2017 van de band en de RS4 Avant vanaf december. De verwachting is dat Audi de RS5 Coupé meeneemt naar Genève. De RS4 Avant is in Frankfurt (september) aan de beurt.

Topicfoto: RS5 Sportback volgens X-Tomi Design