Gelimiteerde A1 Quattro verwoest na brand

En toen waren er nog 332 A1 Quattro's over.

Voor zover er elders op deze planeet nog geen ander exemplaar is gesneuveld. De A1 Quattro is een geinig speeltje die Audi in 2012 introduceerde. Met 256 pk is het de heetste A1 ooit en slechts 333 exemplaren werden er gemaakt.

Het bommetje knalt in 5,7 tellen naar de honderd en de top bedraagt 245 km/u. Een nadeel was de prijs. Het ding kostte om en nabij de 65.000 euro en dat is natuurlijk een bom duiten voor een auto in het B-segment. Eigenaren die de auto hebben gekocht met een investering als motivatie kwamen bedrogen uit. Wellicht dat dit in de toekomst nog gaat veranderen, maar tegenwoordig is de heetste A1 niet in waarde gestegen. Onder andere de komst van de S1 (rijtest) heeft roet in het eten gegooid. Qua prestaties komt deze variant in de buurt van de Quattro en met een simpel chipje kun je zelfs meer vermogen persen uit de hatchback.

Dan het exemplaar in dit artikel. Om een nog onbekende reden stond deze A1 Quattro in lichterlaaie in Pratteln, Zwitserland. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te doven, maar de bips van de Quattro heeft het niet overleefd. Het naastgelegen huis liep ook de nodige brandschade op. De reparatiekosten zullen niet mals zijn en wellicht dat de verzekering het op een gevalletje total loss gooit.

Fotocredit: Polizei Basel-Landschaft. Met dank aan Kevin voor de tip!