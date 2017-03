Gemballa Avalanche is uw WTF-mobiel van de dag

Juist ja.

Hij is paars, hij is vies dik, hij heeft een enorme spoiler en om de een of andere reden blijf je ernaar kijken. Gemballa weet hoe je een eyecatcher van mythische proporties in elkaar schroeft en deze Avalanche is daarop geen uitzondering. Maar wacht, er is meer!

We hebben al eerder over de Avalanche geschreven al waren de specs toen nog niet compleet. Nu wel! Hij krijgt 820 pk en 950 Nm uit een heftig getunede boxermotor die uitademt via een viertal stortkokers in de bips. Voor een betere wegligging groeide de spoorbreedte vóór met 62 mm en achter met 100 mm.

Velgspul met 21 inch rondom en het interieur werd aangekleed met zwart/wit leer, alcantara en natuurlijk carbon. Dan het allerbeste nieuws: naar verluidt staat deze showcar te koop in Genève. Voor 389.600 euro ex belastingen mag je ‘m meenemen. Succes. Doe ons voor dat half miljoen dan maar een 993 GT2.