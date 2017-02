Gemballa maakt van de 911 Turbo een monster

Maar wel een monster met Pagani-pk's!

Het was een paar jaar rustig rondom Gemballa, maar de tuner is terug. De toko neemt deze creatie op basis van de 911 Turbo mee naar Genève en het mag gezegd worden: het resultaat getuigt van bizar goede smaak. Maar niet heus. De voorkant gaat op zich nog en die extra luchthapper op het kofferdeksel schijnt wonderen te doen voor de temperatuur van je bagage.

Van de achterkant worden we minder vrolijk. De 993 GT2 kon zo’n enorme taartschep hebben omdat het functioneel was, de creaties van Rauh Welt Begriff kunnen het hebben omdat die auto’s sowieso compleet over the top zijn, maar dit gaat me net een brug te ver. Check ook die vier vuistdikke uitlaten die wel heel prominent aanwezig zijn in de bips van de Porsche.

De Avalanche wordt ook onder de kap aangepakt. Gemballa rept over een vermogen van 820 pk, een toename van 280 ten opzichte van de 911 Turbo. Hij is dus zo weer uit het zicht verdwenen.