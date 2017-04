Gemengde gevoelens voor Max na twee vrije trainingen

Verstappen had een prima eerste vrije training. Hoe ging dit later op de dag?

De eerste vrije training verliep zonder grote incidenten. De Ferrari van Kimi Raikkonen viel halverwege de training uit, terwijl teamgenoot Vettel de snelste tijd wist te rijden. Ook de McLaren van Stoffel Vandoorne had er geen zin meer in. Max Verstappen pakte een keurige derde plek achter teamgenoot Ricciardo. Bij Mercedes ging het allemaal wat minder lekker. Hamilton noteerde een 10de plek en Bottas eindigde op P14.

Dan de tweede vrije training. Deze ging om 17:00 Nederlandse tijd van start. Opnieuw is het Vettel die P1 veiligstelt. De auto’s van Raikkonen en Vandoorne werden in de tussentijd opgelapt en waren klaar om te knallen. Dit keer is het niet Raikkonen, maar Vettel die kampt met motorproblemen. De Ferrari-rijder spreekt over een “Complete shutdown” over de radio. Noodgedwongen parkeert Vettel zijn bolide langs de baan. Ook bij Red Bull gaan de zaken niet lekker. Er zijn dingen mis met de RB13 van Max. Het team sleutelt aan de auto, terwijl Verstappen niet in de bolide zit. Ricciardo doet het in de tweede vrije training wel goed. De AustraliĆ«r bewaakt een derde plek, achter Mercedes en Ferrari die deze training erg aan elkaar gewaagd lijken te zijn.

Het is Red Bull gelukt om de auto van Max op tijd op te lappen, want in de laatste 13 minuten vliegt Verstappen met supersofts het circuit op. De Nederlander weet echter zijn eerdere tijd van 1:32.245 niet te verbeteren en moet het stellen met een achtste plek. Bij deze tweede training ging het voor Mercedes beter. De top vijf met de uitslag van de tweede vrije training bestaat uit Vettel, Bottas, Ricciardo, Raikkonen en Hamilton.