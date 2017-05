Gepantserde lijkwitte GLE brengt je veilig van A naar B

Fans van RAL 9001 kunnen hun lol op met het interieur van deze Merc.

Aan boord van deze gepantserde GLE heb je permanent een zonnebril nodig. Het interieur van deze ijskast is op vrijwel alle plaatsen wit. Een snuifje wit poeder in de auto zou niet eens opvallen. Past misschien ook wel bij de doelgroep van deze aangepakte SUV, want het Russische TopCar is verantwoordelijk voor de creatie.

Ze voorzagen het interieur van deze GLE Guard van een complete make-over. De binnenzijde van de Merc bestaat uit wit leder, houten materialen, krokodillenleer en details van 24k goud. Heel praktisch is het allemaal niet. Met vieze schoenen in de auto stappen is een no-go en kleine kinderen op de achterbank meenemen zal ook geen succes zijn. Nee, zo’n volledig wit interieur zal in de praktijk niet altijd even fijn zijn.

Heb je nu helemaal niets met wit dan kun je ook gewoon voor een volledig rood interieur gaan. Bij TopCar zijn ze nu eenmaal gek op extreme dingen. Het uiterlijk van je GLE hoeft overigens ook niet OEM te blijven. Eerder dit jaar kwamen ze al met een bodykit voor de SUV van Mercedes.