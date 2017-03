Geperfectioneerde GT-R nu ook als Track Edition

Een nog agressiever uiterlijk, zonder extra pony's.

De vernieuwde GT-R heeft van zichzelf al een meer dan uitdagend voorkomen. De Track Edition doet er nog een schepje bovenop. Nissan neemt de GT-R Track Edition in april mee naar New York, waar de wereld voor het eerst kennis mag maken met de extra sportieve versie van de 911 Turbo-concurrent.

De Track Edition is te herkennen aan nieuwe 20-inch wielen, een carbon spoiler en andere Recaro-stoelen. Onderhuids is het onderstel strakker afgesteld. Vorig jaar werd de facelift van de rijdende PlayStation ook in de grootste stad van de Verenigde Staten getoond. De Track Edition zal worden gepositioneerd als middenweg. Met de GT-R als instapper en de Nismo GT-R met 600 pk als topmodel. De GT-R Track Edition wijkt qua prestaties niet af van de instapper. Dit betekent 570 pk en 633 Nm aan koppel.

De GT-R Track Edition zal vanaf deze zomer te bestellen zijn.