Gerechtigheid: BMW-bestuurder die Porsche aanreed is in de kraag gevat

Hebben we nu weer vertrouwen in de mensheid?

We graven even diep in ons geheugen en komen terecht in de wondere wereld van gisteren. We berichtten je toen dat een BMW-bestuurder een Porsche rijder van de weg had gereden in Alblasserdam. De Porsche Cayman raakte daarbij ernstig beschadigd, mede omdat de auto na de tik van de BMW-man tegen de muur van een tunnel aankwam. Dat het een flinke klap moet zijn geweest blijkt wel uit het feit dat de velg van de auto compleet is afgebroken. Dat zie je doorgaans alleen bij replica-velgen uit verweggistan.

Na het incident ging de BMW-boef er volgens de man in de Porsche als een speer vandoor. Deze schaamteloze actie kon niet op veel goedkeuring van jullie rekenen. Zo zei @jackass266:

“NIET NETJES?! Man dit is poging tot doodslag.”

AB-lezer @viggen93 twijfelde vooral aan de mentale vermogens van de BMW-bestuurder:

“Absoluut een bestuurder in de BMW met het intellect van een kasplant. Opsporen, alle kosten laten vergoeden en rijbewijs en rijbevoegdheid voor het leven intrekken.”

Bierliefhebber @rick-dos meende onderweg al wat gevoeld te hebben:

Dus dat voelde ik net op mijn achterbumper… Ach ja….BIER!

Gelukkig was er ook ruimte voor nuance, zo bleek uit de opmerking van @hfdude:

“Moet je maar rechts blijven. Eigen schuld. Pannenkoek.”

Enfin, inmiddels heeft er zich volgens Alblasserdamsnieuws een belangrijke ontwikkeling voorgedaan in de zaak. De BMW-rijder is vandaag gearresteerd op basis van getuigenverklaringen en politieonderzoek. Het betreft een 48-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Zoals sommigen gisteren al opmerkten kleven er doorgaans twee kanten aan een verhaal. Het feit dat de man echter niet zichzelf aangegeven heeft, spreekt niet in zijn voordeel. De politie gaat nu verder uitzoeken wat er precies gebeurt is tussen de twee veertigers en of er daadwerkelijk sprake is geweest van opzet. Misschien was de man in de BMW wel gewoon een beetje aan het driften?