Geslaagd! De MG E-motion Concept

Het lijkt de liefdesbaby van een Jaguar F-Type en een willekeurige Mazda, maar vooralsnog staat het prima.

Op basis van het Shanghai-nieuws zou je bijna denken dat de goeie ouwe verbrandingsmotor al is uitgestorven. De vernieuwde S-klasse zorgde voor een tegengeluid, maar ook deze MG concept is weer voorzien van een elektrische aandrijflijn. Niet leuk voor petrolheads, wel voor het milieu.

De E-Motion Concept doet het met een paar gave vleugeldeuren, een sportieve koets en een behoorlijk futuristisch doch geslaagd interieur. 0-100 km/u moet in 4 tellen gebeurd zijn en men heeft het over een range van 500 kilometer. Desalniettemin een mooi apparaat waar we graag een productieversie van op de weg zouden zien. Wel graag met V8.