Geslaagd? Een Veyron in roségoud

Kleurt goed bij je iPhone.

Roségoud is (in bepaalde kringen/leeftijdscategorieën) behoorlijk populair aan het worden, maar het kleurtje zien we vooral op sieraden en gadgets als telefoons. Heftig speurwerk in de AB-archieven leerde dat rapper Tyga ooit een Mercedes SLS in deze tint had laten wrappen. Meer voorbeelden zijn we helaas niet tegengekomen.

Tot nu! De mannen van RDBLA hebben een Veyron deels in roségoud ingepakt. De rest bleef mat zwart en wat overblijft is best een opvallende auto. Echt mooi heb ik de eerste VAG-Bugatti nooit gevonden en deze wrap verandert daar niet zoveel aan. Toch kunnen we het werk van de wrapper wel waarderen.