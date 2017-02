Gespuis gaat ervandoor met 911 Turbo tijdens proefrit

De politie heeft de boeven te pakken gekregen.

Afgelopen middag gingen twee personen met een Porsche 911 Turbo (S?) aan de haal vanuit Amsterdam. De politie kreeg de 911 ter hoogte van Hattem in het vizier en de achtervolging werd ingezet. De bijrijder sloeg op de vlucht, maar dankzij de inzet van een politiehelikopter kon de verdachte alsnog worden aangehouden.

De bestuurder in de 911 Turbo werd in Doornspijk klemgereden. De gemeente ligt op bijna 100 kilometer afstand van Amsterdam. De twee dieven ondernamen een vermoedelijke proefrit met de grijze Porsche, wat de groene garageplaten verklaart. De politie is naar aanleiding van het incident een onderzoek gestart. Ooggetuigen vertelden dat er zes politieauto’s nodig waren om de Porsche klem te rijden, aldus Veluweland. De bestuurder werd vervolgens aangehouden.

Gelukkig voor de dealer is de Turbo niet in puin gereden tijdens de achtervolging. De auto werd na afloop per bergwagen afgevoerd.

Fotocredit: Hugo Janssen op Twitter, met dank aan Dennis voor de tip!