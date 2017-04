Gestolen 335i van Autoblog-lezer uitgebrand getoond op TV

En de politie heeft in de tussentijd niets van zich laten horen.

Een rewind. In september 2016 kregen we een mailtje van een Autoblog-lezer. Zijn BMW 335i Touring met 400 pk was gestolen in Amsterdam. Een artikel verscheen op onze voorpagina met een oproep om uit te kijken naar de zwarte powerstation. In de maanden daarna was het stil, totdat de auto gisteren opdook in een uitzending van Opsporing Verzocht.

Criminelen hadden de auto gebruikt op 4 december 2016 bij een liquidatiepoging in Rotterdam. Diezelfde avond werd de 335i in brand gestoken aan de Prinsendijk in de Maasstad. Op de BMW zaten valse kentekenplaten. Politiekorpsen werden landelijk ingelicht met dit nieuws, in de hoop om meer informatie naar boven te krijgen. Dat gebeurde ook. De opvallende 3-serie werd eerder gespot door een agent in Landsmeer, toen de auto daar uit een loods reed. De politie ging in februari bij die loods kijken. Daar werden nog eens acht gestolen auto’s, meerdere kentekenplaten en een motorscooter aangetroffen.

Ondanks de valse kentekenplaten wist de politie welke originele platen bij de auto hoorde. De oorspronkelijke eigenaar, in dit geval de Autoblog-lezer, was dus bekend. De 335i-eigenaar werd echter in de tussenliggende tijd niet op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Toevallig werd hij getipt door een vriend die meldde dat de zwarte BMW gisteren te zien was bij Opsporing Verzocht. De uitgebrande 335i Touring heeft de afgelopen vier maanden vermoedelijk bij het politiedepot in Rotterdam gestaan. Als deze misdaad niet aan bod kwam in het televisieprogramma had de oorspronkelijke eigenaar vermoedelijk nooit geweten wat er met de BMW is gebeurd, terwijl deze informatie wel gewoon bekend was bij de politie. Het fragment uit Opsporing Verzocht kun je kijken op Autojunk.