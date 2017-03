Gestolen Bentley crasht op A2 na politie-achtervolging

De bestuurder is aangehouden op verdenking van diefstal en heling.

Ja, u heeft wel eens betere plaatjes van ons voorgeschoteld gekregen, maar het bericht is niettemin opvallend. De politie was vanochtend in een achtervolging verwikkeld met een hemelsblauwe Bentley Continental GTC (rijtest) op Luxemburgs kenteken. Daarbij werd de verdachte niet alleen met rijdend materiaal achternagezeten, maar was er tevens assistentie in de vorm van een politiehelikopter.

Ondanks het surplus aan vermogen wist de verdachte niet te ontspannen. Integendeel, de man kwam op de A2 bij Boxtel onzacht in aanraking met een vrachtwagen en moest met zijn gehavende Bentley de strijd opgeven. Op bovenstaand plaatje is te zien hoe de rechterachterkant van de Britse slee behoorlijk gehavend is, wat doet vermoeden dat getracht is een vrachtwagen rechtsom te snijden.

Over eventuele verwondingen van de verdachte dan wel andere betrokkenen is niets bekend, maar gezien de ernst van de schade zal dit meevallen. De bestuurder van de gestolen Bentley is aangehouden op verdenking van diefstal en heling.

Met dank aan een anonieme tipgever voor het beeld