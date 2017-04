Gevonden! De nieuwe dienstauto voor Wim-Lex

Daar mag onze koning best een paar belastingtonnetjes op stukslaan, toch?

Heel incognito is een verlengde Audi A8 niet, dus het hij-is-niet-echt-onopvallend-argument kunnen we zo van tafel vegen. Bovendien wordt Willem-Alexander toch door de politie geëscorteerd van koekhapcompetitie naar winkelcentrumopening, dus dat er iemand bijzonders voorbij komt rijden zien de mensen toch wel.

Geen reden dus om deze BMW 750i te laten staan. Het ding mag bij een Amerikaanse dealer de deur uit voor 135.030 USD. De auto is gespoten in Fire Orange, een kleurtje van BMW Individual. Los daarvan is de Bimmer afgeladen met opties, waaronder het Autobahn Package, Integral Active Steering en allerlei andere zaken die het leven van chauffeur én passagier net dat toefje aangenamer maken.

Het enige minpuntje voor Willem-Alexander: dit is geen verlengde 7-serie, maar een gewone G11. Hoe het ook zij, de V8 levert 450 pk en 650 Nm. Daarmee zoeft de 1.840 kg zware limo in 4,7 comfortabele seconden naar 100 km/u. Wij zouden het wel weten. Onze rijtest met de 7-serie vind je HIER.