Gevonden! Een Ferrari die je nog niet kende

Deze auto is pas één keertje voorbijgekomen op Autoblog. Hoog tijd dus voor een hernieuwde kennismaking.

Het gaat om de unieke Ferrari FZ93 Zagato, dus je weet alvast wie verantwoordelijk was voor het, laten we zeggen, onorthodoxe lijnenspel. Zagato tekent wel vaker verrassende auto’s die niet bij iedereen even prettig op het netvlies liggen, maar ook voor deze FZ93 geldt: je vindt ‘m mooi of je vindt ‘m lelijk. En alleen dat valt al te prijzen.

Deze one-off werd ontworpen door Ercole Spada, die onder meer de geweldig mooie Aston Martin DB4 GT Zagato tekende. Later zou de FZ93 als eerbetoon aan deze designer dan ook door het leven gaan als ES1. De basis van de auto wordt gevormd door de Ferrari Testarossa. Onder de kap ligt dus ook een platte V12 (géén boxermotor), goed voor ongeveer 430 pk.

Zoals gezegd is er maar eentje van gebouwd. Tegenwoordig kunnen rijke klanten gewoon een one-off Ferrari laten bouwen, maar deze FZ93 (FZ staat voor Formula Zagato) was vooral een uithangbord om de laatste technieken van die tijd te showen. Niet geheel toevallig diende de FZ93 later als belangrijke inspiratiebron voor de Ferrari Enzo die in 2002 het levenslicht zag.