Gevonden! Een SUV die voor niemand opzij gaat

Onder omstandigheden waarin geen enkele andere auto je nog kan redden, begint deze Nissan pas warm te draaien.

Speciaal voor de autobeurs in New York die morgen begint heeft Nissan een Rogue aangekleed met wel heel heftig offroad materiaal. Dit Amerikaanse equivalent van de X-Trail (enkele jaren terug één van de minst verkochte auto’s van Nederland) heeft namelijk een stel rupsbanden gekregen om zelfs in de zwaarste omstandigheden uit de voeten te kunnen. Geen overbodige luxe, met de sneeuwstormen die de Verenigde Staten met enige regelmaat teisteren.

De Rogue Trail Warrior is voorzien van een 2,5 liter viercilinder, goed voor 170 pk. Schakelen hoeft niet omdat het blok is gekoppeld aan een CVT. Verder werd de Rogue aangekleed met geel getinte ruiten en koplampen, een lier, een psychedelisch wrapje en een imperiaal op het dak voor al je kampeerspul. Het slechte nieuws: er komt geen productieversie.

