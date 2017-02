Ghanese president is ruim 200 overheidsauto’s kwijt

President Nana Akufo-Addo hobbelt noodgedwongen rond in een tien jaar oude BMW omdat de vorige regering meer dan 200 auto's "kwijt" is geraakt.

De nieuwbakken president (sinds 7 januari) wordt door zijn chauffeur rondgereden in een tien jaar oude BMW 7 Serie, omdat er ruim 200 overheidsauto’s verdwenen zijn. Dat zou er zelfs toe geleid hebben dat de president privémiddelen moest inzetten in meer afgelegen gebieden. De president gebruikt vaak zijn eigen Toyota Land Cruiser, omdat de regering die auto’s niet meer heeft. Nadat de nieuwe regering was aangetreden deden ze een inventarisatie van vijf type auto’s binnen het wagenpark.

De Toyota Land Cruiser is de meest gebruikte auto in het wagenpark. Er zouden er 196 van moeten zijn, maar er zijn er slechts 74 gevonden. Van de Toyota Land Cruiser Prado zouden er 73 moeten zijn, maar konden er slechts 20 gevonden worden. Verder zouden er 24 Mercedessen moeten rondrijden, maar er werden er slechts 11 gevonden. Toyota Avalon: slechts 2 van de 28 gevonden. En van de 6 BMW’s uit het presidentiële wagenpark waren er ook nog slechts 2 te traceren. Er is een speciale taskforce opgericht om de verduisterde auto’s terug te halen.

De auto’s zouden zijn verduisterd door de uitgaande regering, volgens een woordvoerder van de president. Maar een verhaal heeft altijd twee kanten. Vertegenwoordigers van de vorige regering zeggen namelijk dat het om smoesjes gaat, zodat de nieuwe regering lekker nieuwe auto’s kan gaan shoppen.

