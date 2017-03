Giel Beelen mag mogelijk zijn fiets WEER gaan opzoeken

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Behalve als je Giel Beelen heet.

Als het gaat om BNers dan maakt het me allemaal geen reet uit wat ze doen in hun vrije tijd. Giel Beelen kan zich echter niet gedragen in het verkeer en dan trek je de aandacht.

Drie keer is scheepsrecht, moet de 39-jarige Beelen gedacht hebben. De ex-3FM DJ was weer eens de lul en mocht zijn rijbewijs inleveren. Het is nu volgens onze administratie de derde keer. In 2007 liep de bekende Nederlander een werkstraf op omdat hij ondanks een rijverbod achter het stuur kroop, in 2010 werd het rijbewijs van Beelen opnieuw ingevorderd omdat hij voor de vierde keer gepakt was voor te hard rijden, en in november 2016 werd de BNN/VARA-coryfee voor de tweede keer gepakt met drank op achter het stuur.

Daarom heeft de rechter op 16 februari besloten het rijbewijs van de bijzondere automobilist voor de derde keer in te vorderen, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Wat de rechter betreft mag Beelen zes maanden gaan fietsen, waarvan vijf voorwaardelijk. De geboren Haarlemmer is echter in beroep gegaan tegen de uitspraak. Totdat de zaak weer aandient mag Beelen blijven rijden.