Gladheid des doods veroorzaakt honderden ongevallen

Code oranje geldt in alle provincies en de ellende is kennelijk nog lang niet voorbij. Ondertussen meldt de overheid trots dat ze tot wel twintig procent minder zout strooien dan voorheen. Op deze plaatsen moet je vandaag extra op je hoede zijn.

Winter is coming. Aan het begin van deze week begon de ellende eigenlijk al een beetje, een week nadat de kerst voorbij was, kleurden de dennenboompjes in het bos wit. Bijkomend nadeel: de sneeuwvlokken vallen niet alleen netjes op het loof, maar ook op de wegen waar we overheen rijden. Steevast zorgt dat voor allerlei soorten ellende, vooral voor BMW rijders. Zo wil het stereotype tenminste, tot op heden moet ik zeggen dat ik er geen last van heb gehad *klopt op hout*.

Afgelopen nacht gaat vooralsnog de boeken in als de gladste dag van het jaar. De Verkeersinformatiedienst (VID) spreekt over honderden ongelukken op de snelwegen. De Twitter-pagina van de dienst lijkt dan ook op een compilatie van de cultserie 12 steden 13 ongelukken.

In de afgelopen nacht kwamen de meeste meldingen uit kustgemeentes, doch vandaag zal de gevaarlijkste gladheid daar aan de kust het eerste verdwijnen en zich verplaatsen naar het oosten. Op dit plaatje zie je tot hoe laat je (extra) moet oppassen in jouw eigen regio.

Zout

Terwijl honderden landgenoten zich bij het ontbijt bezig houden met de schadeafhandeling, grijpt de overheid haar kans schoon om trots te melden dat ze dit jaar tot twintig procent minder strooizout op de straten strooien. Vroeger bepaalden de bestuurders van de strooiauto’s zelf hoeveel zout ze op de wegen strooiden. Doorgaans werd onder het mom better be safe than sorry gekozen voor standje maximaal, volgens de NOS.