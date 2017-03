GM gaat na Opel meer merken in de etalage zetten

De verkoop van Opel aan Peugeot voor een schamele 2,2 miljard euro baarde opzien, maar GM's eindbazin Mary Barra is nog niet klaar: er mogen meer merken de etalage in.

GM lijkt daarmee een andere strategie te kiezen dan veel andere autoconcerns. Veel concerns lijken juist alleen maar merken te willen kopen of te willen fuseren, maar niet GM: dat zei vriendelijk grazie tegen Marchionne en verkocht vorige week Opel aan de Fransen van Peugeot (PSA). Daarmee slinkt hun marktaandeel 12 procent, wat geen kleine stap terug is.

Er mogen echter meer merken weg bij GM, zeker als ze minder presteren of ronduit verliesgevend zijn. Dat was ook de reden dat Opel mocht gaan: er werden al jarenlang geen zwarte cijfers meer geschreven. Als een merk wil blijven bestaan onder de GM-vlag zal het op elke markt en met elk gevoerd model winst moeten maken, aldus CEO Mary Barra tegen Automotive News. Doe je dat niet, dan is er kans dat je wordt afgestoten. Dat is rigoreus, zeker voor een merk dat al meer dan 100 jaar meegaat.

GM gaat zich meer richten op markten die winstgevend zijn: sedans en kleinere auto’s zijn een gepasseerd station, mensen willen SUV’s en crossovers. Bovendien wil men zich concentreren op het ontwikkelen van autonome voertuigen en groeimarkten zoals China. Wel verliesgevend maar nog nog niet met het hoofd op het hakblok: de Zuid-Amerikaanse markt. Hoewel daar flinke verliezen geschreven worden, zijn de analisten van GM overtuigd dat met de juiste investeringen één en ander omgedraaid kan worden naar winst. In andere markten zoals Rusland, India en Australië heeft GM inmiddels al maatregelen getroffen en investeringen geminderd of heeft men zich zelfs van markten teruggetrokken.

Het zijn gewaagde maatregelen, maar ze leveren wel het vertrouwen op van aandeelhouders omdat aandelen in waarde stijgen en er meer winst overblijft. Of het op de lange termijn ook verstandige keuzes zijn, dat zal de tijd moeten leren.