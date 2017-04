Goeie deal? Een Golf I GTI voor 15k

Let wel: het is een gerestaureerd exemplaar.

Het design van Giorgetto Giugiaro blijft fraai en de eerste Golf GTI is natuurlijk een icoon op zich. De eerste versie werd van ’76 tot ’82 geproduceerd en had een 1.6 met 110 pk onder de kap. Dit type werd afgelost door de 1.8 met 112 pk en da’s de versie waar je nu naar kijkt.

Deze occasion is volgens de verkoper geheel gerestaureerd en staat nog op Portugees kenteken, maar een keuring behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Verder heeft het apparaat 173.506 kilometers achter de rug. Het interieur -uiteraard inclusief ruitjesbekleding- ziet er prima uit en ook onder de kap zou alles tiptop in orde moeten zijn.

Grote vraag: ga je daar 14.950 euro voor betalen? We zijn benieuwd, vergeet niet om even lekker discussiëren in de comments of dit nou de allereerste hot hatch was of niet. Pakken wij vast bier en chips.