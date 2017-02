Good to know! In Luik rijd je 149 km/u zonder boete

Rij jij altijd zonder gordel, constant te hard, en stuur je graag een appje achter het stuur? Verhuis dan naar Luik!

Bij dit soort overtredingen hoef je in Luik geen boete te betalen, zo stelt het Belgische HLN. De reden: zo’n 100.000 man besluiten elk jaar om hun boete’s niet in één keer te betalen. Normaal gesproken zit de politie je dan achter je broek om jouw centjes alsnog te innen en zo niet, je dan voor de rechter te slepen. Maar niet in Luik, de lokale procureur stelt te weinig budget en mensen te hebben om deze overtredingen te verwerken.

Procureurs mogen blijkbaar zelf hun prioriteit bepalen en beslissen welke zaken in de prullenbak verdwijnen. “Schandalig”, zo stelt het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid: “Terwijl het niet dragen van de gordel, overdreven snelheid en gsm’en achter het stuur elk jaar honderden doden eisen. We begrijpen dat de parketten veel werk hebben, maar dit is écht niet het juiste signaal.”

Afijn, dat wetende kun je in Luik dus mooi de topsnelheid van je nieuwe A-segmenter testen!

Met dank aan Jan voor de tip!