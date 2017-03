Gozert koopt deze rijdende Rover voor 3,19 Pond

En die Ponden zijn al niks meer waard...

Stel, je woont in het pittoreske Eindhoven en om redenen die niemand begrijpt, wil je een dagje doorbrengen in Amsterdam. Je kan natuurlijk de voiture pakken. Heen en terug is zo’n 250 kilometer rijden. Dat wil dus zeggen 25 liter brandstof verstoken. Met de huidige accijnzen een kostenpost van zo’n 1.000 Euro. Daarbij komt nog het parkeergeld in Amsterdam voor een dag. Dat is nog een keer ongeveer een rug.

Vanwege deze zware lasten, ga je op zoek om te kijken of het ook goedkoper kan. Is het heftig gesubsidieerde Openbaar Vervoer misschien een optie? Tsja, eigenlijk wil je jezelf liever niet blootstellen aan die overvolle treinen en een dienstregeling die beter gezien kan worden als een richtlijn. Maar ja, voor een kleine veertig Euro heb je een retourtje en de kans dat je het overleeft is toch wel zo’n 80 procent.

Echter, misschien zijn er nog wel betere opties. Dat denken wij in ieder geval wel na het lezen van het relaas van Honest John. Deze man kocht een werkende Rover 45 op internet. Niet een exemplaar van dit model dat er nooit kwam, maar eentje uit de gloriedagen van het echte Rover. De dagen dat ze nog vaak bovenaan lijstjes als deze te vinden waren in de autowereld.

Eerlijke John zag de Rover, inclusief geldige MoT, staan op Ebay. Het hoogste bod bedroeg op dat moment twee Pounds en twintig Pence. ‘John’ trok zijn stoute schoenen en bood 10,01 Pond. Enige tijd later kreeg hij een berichtje in zijn mailbox dat hij de veiling gewonnen had. Op dit moment bleek ook dat zijn bieding het daadwerkelijk bod maar omhoog had gebracht naar 3,19 Pond. Maar wat verwacht je te kopen voor dit bedrag? Hooguit een schroothoop met twee dode vrouwen die het oudste beroep ter wereld uitoefenen in de kofferbak zou je zeggen.

De verkoper deelde John mede dat de auto al twee maanden stilstond, maar voorheen gewoon reed. Met een stel startkabels en zijn vrouw in de aanslag toog de nieuwe eigenaar naar het adres waar de auto moest staan. De auto stond daar ook, maar de verkoper was niet aanwezig. Die had zijn ‘vrijwaringsbewijs’ namelijk online ingevuld en was gewoon naar zijn werk gegaan. No problem, want de auto stond niet op slot en de contactsleutel zat er gewoon in.

Het slechte nieuws: de auto was niet super schoon. Het goede nieuws: er zat zelfs nog genoeg benzine in voor John om naar huis te rijden. Houd dat even in je achterhoofd. Inmiddels is de auto een dikke twee maanden in het bezit van zijn nieuwe eigenaar en behalve een goede poetsbeurt heeft de auto niks nodig gehad.

Maar waarom dan het ding verkopen voor zo weinig? Ten eerste vindt vrijwel niemand een auto verkopen een leuke bezigheid. Mensen die bij je een nepbod doen, contact onderhouden met potentiĆ«le kopers, het kost al snel veel moeite. Als het een incourante auto betreft waarvan de waarde nog maar enkele honderden Euro’s bedraagt, vinden velen dit al snel niet meer de moeite waard. Het ding moet dan gewoon van de parkeerplaats af, desnoods voor een appel en een ei.

Daarbij komt dat auto’s nu zo goed zijn dat ze volledig economisch afgeschreven kunnen zijn, voordat ze ophouden met rijden. Ooit had een auto die reed altijd nog wel een bepaalde waarde. Nu zijn er auto’s die nog prima werken, maar die echt niemand meer wil hebben. Tenslotte kon je voorheen als de verkoop echt niet wilde vlotten nog wel wat geld krijgen als je de auto naar een sloper bracht, maar de prijs van oude rommel is inmiddels ook tot een dieptepunt gezakt.

Maar om terug te komen op het begin van het verhaal: jij kan je voordeel doen met deze ontwikkeling! Geen NS voor jou! Auto’s als deze Rover 45 zijn praktisch verworden tot een wegwerpproduct. Stel je wilt nog steeds van Eindhoven naar Amsterdam voor weinag, maar je sterft liever dan dat je met de trein gaat…

Simpel: koop een auto met benzine in de tank voor een paar Euro op Marktplaats. Rijd naar 020. Rijd je auto daar de gracht in, zodat je geen parkeergeld hoeft te betalen. Koop vervolgens in Amsterdam voor een paar Euro nog een auto met benzine in de tank voor de terugreis en rijd terug naar Eindhoven. Kijk, zo maakt autoblog je leven beter met top tips.