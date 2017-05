Grijp je kans om een Fab Design SLR Roadster te scoren

Voor als de SLR McLaren Roadster niet exclusief genoeg is.

Ze rijden nog wel eens in Londen, Dubai en soms in Zuid-Frankrijk: exclusieve supercars die zijn voorzien van een make-over. Deze Mercedes SLR McLaren Roadster (rijtest) door Fab Design is zo’n zeldzame verschijning en nu is het mogelijk om er eentje op de kop de tikken.

Van de omgebouwde Roadster zijn slechts 10 stuks gemaakt. Misschien maar goed ook. Het ding rolt op flinke Forgiato’s, kreeg een extra uitlaat aan weerskanten en oogt extra dik door een bodykit. Het meest afschuwelijke is de door Fab aangebrachte dagrijverlichting, wat de ooit zo sierlijke SLR tot een rijdende kerstboom maakt.

De supercar wordt aangeboden op eBay voor net geen 400.000 dollar. De Merc-Mac komt uit 2008 en heeft iets meer dan 14.000 mijl gelopen. De complete ombouw van dit apparaat heeft volgens de aanbieder 160.000 dollar gekost. De Fab Design SLR Roadster staat in Scottsdale, Arizona.