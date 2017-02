Hamilton: “geen zin om data te delen met teamgenoot”

Iets zegt ons dat Valtteri Bottas komend jaar een geweldig warme band op gaat bouwen met teamgenoot Lewis Hamilton.

Teamgenoten in de auto- en motorsport delen vaak telemetriegegevens om zo elkaar en dus het team vooruit te helpen. Daar zijn natuurlijk ook uitzonderingen op. Zo stonden MotoGP-coureurs Valentino Rossi en Jorge Lorenzo erom bekend dat ze helemaal niks met elkaar deelden. Waren geen goede vrienden, zoals je zult begrijpen. Max Verstappen en Daniel Ricciardo lijken het dan wel weer prima met elkaar te kunnen vinden en zij helpen elkaar dan ook door informatie te delen.

Van Lewis Hamilton hoeft het allemaal niet zo. LH44 heeft in een interview met sponsor UBS gezegd dat het volgens hem een stuk leuker zou zijn als elke coureur op eigen houtje de snelste manier vindt op het circuit. Hij heeft zelfs aan z’n engineers gevraagd om geen data meer te delen met teamgenoten, in ruil daarvoor hoeft hij de data van “de ander” ook niet in te zien.

We laten de beste man zelf aan het woord:

“I go out, do my laps, do all my homework, [and] the other guy can see everything. I have asked my team. I don’t want to see my teammate’s. I don’t feel it’s fair that he brings his A-game and I should be able to study his A-game on a computer.

For example, when we’re driving we’re picking out braking points, bumps, tyre rubber marks on the track, all these different things to help get you through the corner quickest. And the other driver probably naturally may be able to do more or less than you are.

But because of this data they can just copy you. ‘Oh, he’s braking five metres later there, I’ll go out and I’ll try braking five metres later’. So that’s what I really dislike, because it enables them to get closer. That’s what I loved about go-karting; you weren’t able to do that and that was where just your raw talent is able to shine.”