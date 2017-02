Hamilton: “Mercedes ziet er 1000x beter uit dan de rest”

LH44 ziet het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet.

De vice-kampioen van 2016 reed gisteren tijdens de eerste officiĆ«le testdag in Barcelona niet alleen de snelste tijd van de dag (voor wat het waard is), maar denkt ook nog eens dat zijn nieuwe auto van de zaak er 1.000 keer beter uitziet dan de auto’s van de concurrentie.

Verder denkt Hamilton dat Mercedes dit jaar wederom het te kloppen team zal zijn, al hoef je geen F1-kenner te zijn om te beamen dat dat waarschijnlijk zo is. Uiteraard wordt een en ander wel genuanceerd met het obligate “we hebben nog een hoop werk te doen en de eerste tijden zeggen nog niks”. Dat laatste klopt trouwens, want de eerste echte graadmeter van het nieuwe seizoen is traditiegetrouw de kwalificatie voor de Grand Prix van AustraliĆ« die over een kleine maand zal plaatsvinden.

Schakelen we nog even door naar Valtteri Bottas, nieuweling bij Mercedes en soon-to-be aartsvijand van Hamilton. De Fin benadrukt dat de eerste tests alleen bedoeld zijn voor het testen van alle systemen en dat betrouwbaarheid op dit moment prioriteit heeft. Zit wel snor, want Bottas alleen al wist gisteren 79 rondjes te voltooien.

Nog even terugkomend op die uitspraak van Hamilton over het uiterlijk van de auto: zijn jullie het met de man eens of zit er echt nog wel een fraaiere racer tussen? Ik denk van wel, met name de (livery van de) nieuwe Renault oogt wat mij betreft erg geslaagd. Een overzichtelijke lijst met plaatjes van alle nieuwe auto’s vind je HIER.