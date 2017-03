Hamilton: Rosberg was plum pudding vergeleken bij Vettel

LH44 is er nog steeds niet overheen dat hij vorig jaar de titel verloor.

Vijf puntjes was vorig jaar onder de streep het verschil waardoor Lewis Hamilton de titel verloor aan Rosberg. De Duitser gunde de Brit zoals bekend geen rematch. Dat leek het einde te zijn van een bizarre vriendschap/rivaliteit die de twee feitelijk met elkaar onderhielden sinds hun jonge tienerjaren. Vooral in de periode dat het echt om de knikkers ging bij Mercedes in de F1, knetterde het achter de schermen naar verluidt enkele keren zo ernstig dat Mercedes overwoog een van de twee kemphanen de ren uit te sturen.

Met het afscheid van Rosberg zou je zeggen dat de balans tussen rivalen en matties weer iets meer naar de kant van matties zou slingeren. Maar Lulu kan zijn verlies van vorig jaar kennelijk nog steeds niet verkroppen. Op het FIA-gala aan het eind van het jaar zei Lil’ al dat hij al verwacht had dat Rosberg zou stoppen, nu ROS in al die jaren hem voor het eerst verslagen had. Maar ook daarna bleven de speldenprikjes komen. Zo gaf Lewis namelijk te kennen blij te zijn dat nieuwe teamgenoot Bottas geen mind games speelt. De ge├»mpliceerde vergelijking met Rosberg liet hij over aan de goede verstaander. Maar de hele goede verstaander zal zich wel een afvragen: wie speelt er nu eigenlijk mind games? Mind game-ception confirmed.

Enfin, inmiddels heeft de gewezen kampioen de volgende steek uitgedeeld. Toen hem na de Grand Prix van Australi├ź gevraagd werd of hij verwacht dat Vettel hem meer weerstand gaat bieden dan Rosberg antwoordde hij volgens Autosport:

“Definitely, definitely. I think this year we’re seeing the best drivers at the top. Obviously it would be great to have Fernando up there, but it doesn’t look like that’s going to happen anytime soon. At least we have a great driver in Sebastian with his four titles.”