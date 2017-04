Hamilton: “straf was volledig mijn eigen schuld”

LH44 laat zich in Bahrein van een milde kant zien.

Lewis Hamilton probeerde gisteren tijdens de GP van Bahrein op sneaky wijze de Red Bull van Daniel Ricciardo te hinderen achter de safety car. Raceleider Vettel dook de pits in, waarna Mercedes noodgedwongen beide coureurs tegelijk binnen moest roepen voor een setje vers rubber. Bottas was als eerste aan de beurt en Hamilton maakte van de situatie gebruik door met een slakkengang de pits in te rijden, om zo Ricciardo te hinderen.

Helaas voor Mercedes verliep de stop van Bottas niet al te vlot, dus Hamilton verloor sowieso tijd. Later kwam daar nog eens een tijdstraf van vijf tellen bij wegens het hinderen van Ricciardo. Je zou kunnen stellen dat die tijdstraf roet in het eten van Hamilton gooide aangezien hij iets meer dan zes tellen achter winnaar Vettel eindigde, al is natuurlijk de vraag hoeveel gas de Ferrari in de laatste rondjes nog gaf.

“Completely my fault with the safety car. I didn’t know if I could catch up Vettel but the penalty made it twice as hard. Apologies to the team, but we still got good points for the team and still had a great fight.”