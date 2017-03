Hamilton zou wel eens kunnen stoppen als hij de titel wint

Komt deze uitspraak van... A) Tayyip Erdogan B) David Coulthard C) De Jessias D) Sebastian Vettel

Jawel! Het is inderdaad David Coulthard die met deze gewaagde uitspraak op de proppen is gekomen. Coulthard ging zelf stug door tot zijn 37ste in de Formule 1, maar denkt dat Hamilton er wel eens de brui aan zou kunnen geven na dit jaar. De breedkakige Schot zegt tegenover The Daily Mirror dat hij dit scenario zich wel alleen ziet voltrekken mits LH44 de titel wint. Die kans is echter levensgroot aanwezig, nu Max aangegeven heeft dat zijn RB13 in ieder geval in het begin van het seizoen niet snel genoeg zal zijn voor overwinningen.

Hamilton zou, mocht dit gebeuren, zijn best frenemy for life Nico Rosberg opvolgen als kampioen die zijn titel niet verdedigt. Eerder gebeurde dit bijvoorbeeld in 1992 en 1993. In die jaren werden respectievelijk Nigel Mansell en Alain Prost kampioen voor Williams, maar om verschillende redenen ontbraken ze het jaar nadien op de F1-grid. Als we nog verder teruggaan in de historie van stoppende F1-kampioenen, komen we Jackie Stewart en Jochen Rindt tegen. De eerste stopte omdat zijn teamgenoot François Cevert omkwam tijdens de race op ‘The Glen’, de tweede omdat hij zelf omkwam en postuum wereldkampioen werd. Andere tijden…

Coulthard refereert naar de verschillende relaties met topmodellen die hij had ten tijde van zijn carrière wanneer hij zegt:

“Like anything in life, to keep things fresh and exciting over a 10 or 20-year period is tough. He could ‘Do a ­Rosberg’ and walk away if he wins the title this season, ­absolutely.”

Maar ook als HAM dit jaar geen kampioen wordt ziet de Schot LH44 niet tot in den treure toe doorgaan met de F1:

“I would be surprised if he was still doing it beyond 35 because he started so young – I stopped at 37, but I started later. It won’t take much for him to say, for the want of a better phrase, ‘F*** it, I’m off’. I don’t think he is motivated by money, but he can afford to make that decision.”

Toch is het wel een aparte ontwikkeling dat steeds meer coureurs, ondanks het feit dat ze een baan hebben waar velen van dromen, denken aan stoppen voordat het niet anders kan. Ook Vettel en Max hebben al eens aangegeven dat ze niet per se door willen tot een jaar of veertig. Uiteraard moeten we eerst nog maar eens afwachten of ze, wanneer die 35ste verjaardag echt in zicht komt, daadwerkelijk de helm aan de wilgen hangen. Toch lijkt de tijd van diehards die tot ver in de veertig door blijven gaan voorbij te zijn.