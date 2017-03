Hammond wederom gewond na crash bij opnamen

The Hamster heeft zich voor de tweede keer in de kreukels gereden.

Wij moesten het ook effe opzoeken, maar in 2006 raakte Richard Hammond ernstig gewond na een crash met een dragracer tijdens opnames voor Top Gear. De kleinste van de drie overleefde deze zware klapper uiteindelijk zonder ernstige blijvende gevolgen, maar onlangs sloeg het noodlot wederom toe. Hammond viel namelijk van zijn motor tijdens opnames in Mozambique voor The Grand Tour.

De 47-jarige presentator viel van een motor en kwam daarbij op z’n hoofd terecht. Hammond lag vervolgens bewusteloos langs de weg en zou een serieuze klapper hebben gemaakt. Over het hoe en waarom zijn verder weinig details vrijgegeven. Volgens “een woordvoerder” zijn Clarkson en May in elk geval blij dat het weer goed gaat komen met hun maatje, dus we gaan er gemakshalve van uit dat ook dit verhaal geen blijvende schade aanricht bij Hammond.

Eerder reed Hammond trouwens ook z’n Morgan Aeromax in de prak en ook een Jaguar F-Type moest het bij opnames voor Top Gear ontgelden.

Dank voor alle tips! Foto: still uit dit TG-item.