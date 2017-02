Handjes op elkaar voor de Bentayga van Lumma

Het enige slechte nieuws: leveringen beginnen pas in Q4 2017.

De Bentley Bentayga gaat niet de geschiedenisboeken in als het elegantste dat de Britse fabrikant ooit bouwde. Hoeft ook niet, want in deze klasse draait het om status! Vette prijskaartjes, dikke motoren, een koetswerk waaraan zelfs niet-kenners zien dat jij je schapies op het droge hebt en natuurlijk een interieur waar het goed toeven is; da’s waar nieuw geld op zit te wachten en de Bentayga (rijtest) geeft het ze allemaal.

Lumma Design topt dat alles af met een vrij extreme CLR B900-widebodykit met een lekker agressieve splitter, sideskirts en natuurlijk een aangepaste achterbumper. Verder zien we carbon luchtinlaatjes op de motorkap en een bescheiden spoiler op de kofferklep.

De carbon delen kunnen met een blanke lak worden besteld, maar voor wie het wel wat minder sportief mag kunnen de delen ook worden gespoten in de kleur van de koets. Schroef daar een setje 24 inchers onder (de grootste die Lumma ooit maakte). Het interieur kan uiteraard helemaal naar wens worden aangepakt, al vragen we ons af waarom je dat liever in tweede instantie door Lumma laat doen in plaats van dat je het gewoon meteen bij Bentley doet. Verder komen er nog motorische upgrades.