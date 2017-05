Heb je ooit zo’n maffe autodeur gezien?

Nu wel!

Een rondje grasduinen door de AB-archieven levert soms leuke en vooral vergeten dingetjes op. Zo ook de Renault Nepta Concept die in 2006 aan het publiek werd voorgesteld. Deze vierzits cabrio met een aalglad koetswerk had de bekende 3.5 V6 onder de kap en de vormgeving doet behoorlijk premium aan. Premium, het blijft een lekker woord. Woah.

Meest in het oog springend zijn echter de bizarre deuren die over bijna de gehele lengte van de auto lopen. De scharnieren lopen namelijk zo ver door dat zelfs de motorkap wordt meegenomen. Ook gaaf: de zijspiegels die werden opgehangen aan pootjes. Het voelt als vloeken in de kerk, maar we zien vanwege de kromme pootjes een (medium) gelijkenis met de exemplaren op de Pagani Huayra.

Verder valt op dat de achterlichten lijken op de units die je tegenwoordig op verschillende Mercedessen tegenkomt. Eigenlijk was Renault z’n tijd dus ver vooruit, maar van de Nepta hebben we sinds z’n onthulling weinig meer gehoord.