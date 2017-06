HEET: Audi A7 mule gaat in vlammen op tijdens test

De ingenieurs van VAG moeten even terug naar de tekentafel.

Ga je in de zomerperiode naar de Oostenrijkse Alpen dan is de kans groot dat je wat prototypes rond ziet tuffen puffen. Fabrikanten gebruiken het bergarchtige terrein rondom de Grossglockner graag om te kijken of hun nieuwe producten goed blijven functioneren onder zware belasting. De auto’s worden gefolterd met bergop-bergaf verkeer in de verzengende hitte. Het soort pijn dat alleen gekkies van de spandex-brigade fijn vinden.

Soms gaat het dan ook wel eens mis, zoals in het geval van deze nieuwe Audi A7. Deze auto moet zo’n beetje in de laatste fase van zijn ontwikkeling zitten. Naar verluidt wordt dat nieuwe A7 namelijk al eind dit jaar voor het eerst voorgesteld aan het publiek. Het huidige model is sinds 2010 op de markt.

Gezien Audi’s terughoudendheid om met nieuwe designs te komen, zou je wellicht een opmerking kunnen plaatsen over het feit dat het nieuwe model wel √©rg veel op het oude model lijkt. Maar laat je niet op het verkeerde been zetten door de koets van de auto op de plaatjes, want het gaat hier om een klassieke mule. Onder de kap huist de techniek van het nieuwe model. Onder andere de 2.9 liter V6 uit de RS5 en Porsche Panamera gaat zeer waarschijnlijk zijn weg vinden naar de nieuwe A7.

Nu we het toch hebben over de looks van de niewe A7: van wat we tot op heden gezien hebben van prototypes lijkt het erop dat Audi voor het eerst sinds lange tijd weer eens echt wat gaat veranderen aan het design van haar auto’s. Met name de achterkant lijkt wat rondere vormen te krijgen met duidelijk andere achterlichten dan we de laatste jaren gewend zijn. Persoonlijk doet het me enigszins denken aan de achterzijde van de D2 A8. Een voorproefje van het nieuwe design zagen we al in 2014 met de Prologue Concept.

Enfin, het is natuurlijk niet wat je wil zo’n fikkie, maar het kan gebeuren tijdens het testen van nieuwe techniek. Aan de aanhanger achter de auto te zien was de belasting op het moment des onheils behoorlijk hoog. Het goede nieuws is dat de techneuten nu in ieder geval wat te doen hebben. Het zal toch niet om een olielek gaan?