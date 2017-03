HEET: Bentley EXP 12 Speed 6e Concept

Ook voor een concept car een verschrikkelijke naam, maar met zo'n uiterlijk strijken we over ons hart.

Met deze conceptuele beauty wil Bentley peilen in hoeverre de beoogde clientèle zit te wachten op een EV in het hoogste segment. In de toekomst wil ook het merk dat bekendstaat om z’n 6¾ liter V8 (de enige échte Bentley motor, laten we eerlijk zijn) namelijk aan de elektrische auto’s en deze concept car kun je zien als een vingeroefening.

Voordeeltje voor Bentley: die dingen wegen toch al tonnen, dus een accupakketje meer of minder maakt niet uit. Nadeeltje voor Bentley: wie in dit segment shopt verwacht een serieuze GT waar je honderden kilometers achter elkaar effortless mee in de rondte zoeft. Ze zullen dus wel een stevige range aan moeten bieden.

Het exterieur kennen we in grote lijnen reeds van die andere botermalse Bentley concept car, de EXP 10 Speed 6. Meest in het oog springend aan de nieuwe EXP 12 Speed 6e is het interieur met z’n prominent aanwezige middenconsole en dat aparte stuur. Ook krijgt de passagier voorin z’n eigen schermpie om maar niet met de chauff te hoeven praten. Goed voor je huwelijk!

Over productieversies wordt met geen woord gerept. Wel geeft Bentley aan dat het PHEV’s gaat introduceren, te beginnen met de Bentayga in 2018.