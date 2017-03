HEET: dit is de nieuwe SsangYong Rexton

Als je je het vorige model niet meer kan herinneren, denk dan even goed aan de auto die je doorgaans een paardentrailer ziet trekken.

Een gek idee trouwens eigenlijk zo’n paardentrailer nu ik erover nadenk. Vroeger trokken de paarden nog de koets, nu trekt de koets de paarden. Het moet niet veel gekker worden. Enfin, de vorige Ssangyong Rexton was in principe op de markt sinds 2001. Het model kreeg meerdere facelifts aangemeten, waarvan de laatste in 2015. Ssangyong zelf sprak in die gevallen vaak over een geheel nieuw model. Nadat de Golf V opeens de Golf VI genoemd werd dachten de Koreanen ongetwijfeld: dat kunnen wij ook.

Geloof het of niet, maar aanvankelijk was de Rexton best wel populair in Nederland. Het was de tijd dat mensen massaal voor de charmes van de goedkope Koreaanse SUV vielen. Weinig betalen en toch in zo’n flinke klomp staal rijden, daar hadden wij Nederlanders wel oren naar. Zeker gezien het feit dat er onder het blikwerk heuse Mercedes-techniek te vinden was. De zweem van voor een dubbeltje op de eerste rang zitten spatte er vanaf.

Later werden SUV’s in Nederland onbetaalbaar en degenen die er een konden betalen gingen in dat geval liever voor een knappe baaaadge. Het merk verdween dan ook even van de Nederlandse markt, maar keerde daarna glorieus terug, waardoor we weer Rodii konden kopen.

Inmiddels hebben ze in Korea de tijd gevonden om eindelijk een geheel nieuw model van de Rexton te ontwikkelen, dat intern voorheen als de Y400 door het leven ging. In de basis is dit een traditionele 4*4 in de oude stijl, opgebouwd op een ladderchassis van wat SsangYong beschrijf als ‘giga-steel’. Ideaal dus voor het echte zware werk.

Ondanks deze traditionele opbouw is de nieuwe Rexton is echter wel voorzien van moderne snufjes als Autonomous Emergency Braking System (AEBS), Lane Change Assist (LCA), Rear Cross Traffic Alert (RCTA) en Blind Spot Detection (BSD). Tevens is de 4,85 meter lange SUV ook ideaal voor mensen met een groot gezin, want je kan ‘m ook krijgen met zeven zitplaatsen. De Rexton wordt leverbaar met een 2.2-liter diesel en een 2.0-liter groot benzineblok met een turbo. In de zomer rollen de eerste exemplaren van de band voor de Koreaanse markt. Wanneer ‘ie in Nederland arriveert is nog niet bekend, maar dat maakt ook niet uit. De CO2-tax zal ‘m namelijk ongetwijfeld totaal irrelevant maken voor de Nederlandse markt.