Helaas: Jurgen van den Goorbergh geeft op in Dakar 2017

Jurgen van den Goorbergh zal 'Le Dakar' dit jaar niet finsihen in de Senegalese hoofdstad. En dat niet alleen omdat de rally daar al een aantal jaar niet meer finisht.

De 47-jarige motormuis en racefanaat heeft namelijk moeten opgeven in de vierde etappe, nadat hij gisteren een zware crash beleefde in de derde klassementsproef. De man die jarenlang de Nederlandse eer verdedigde in de koningsklasse van de motorsport tegen jongens als Mick Douhan, Max Biaggi en Valentino Rossi gaf gisteren al aan dat hij toch wel een flinke klap gehad had. Na zijn valpartij was hij even buiten bewustzijn en ook toen hij weer bij zijn positieven kwam kon hij maar moeilijk op beide benen blijven staan. Daarbij was ook de motor flink beschadigd.

De Bredanaar die vorig jaar het klassement voor kistrijders zonder technische hulp won startte vandaag nog wel, maar kwam al snel tot de conclusie dat de finish halen er niet in zat. De opgave is een aderlating voor iedereen die hoopte op Nederlands succes bij de tweewielers in de monster-rally. In ons overzicht voor de editie van 2017 gaven we al aan dat Frans Verhoeven sowieso niet aan de start verscheen dit jaar. Wellicht kan Robert van Pelt nog wat moois laten zien met zijn Husqvarna.