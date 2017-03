Helaas: Red Bull heeft niet de snelheid van Ferrari

Slecht nieuws voor diegenen die hopen dat Max Verstappen dit jaar kampioen wordt: teamgenoot Danny-Ric geeft aan dat zijn team momenteel tekort komt op Ferrari.

En ja, natuurlijk worden er op dit vlak ook spelletjes gespeeld in de F1. De favorietenrol bij iemand anders neerleggen en zo de druk een beetje van de schouders afhalen, je kent het wel. Christian Horner liet zich bijvoorbeeld ontvallen dat in zijn ogen Lewis de duidelijke favoriet is om er met de rijderstitel vandoor te gaan. Lil’ Lewis op zijn beurt legt de favorietenrol graag neer bij Ferrari. Het is eigenlijk een beetje een raar fenomeen, want ligt de druk niet juist bij diegenen die de zaken minder goed voor elkaar hebben?

Enfin, die discussie daargelaten, klinken de uitspraken die Ricciardo vanavond deed na zijn laatste testdag níet als politiek geneuzel, maar een reële kijk op waar het Red Bull team momenteel staat.

“We came a fair way on day three for me and day four today we didn’t get that extra step forwards. Hopefully we have some answers tonight – we need one more day to really understand the car better. We certainly haven’t showed Ferrari’s pace yet, so if you put some markers down tonight, you would say Ferrari is the closest challenger [ten opzichte van Mercedes]. Ferrari is quick – they have been quick all test. They’ve showed that on long runs as well. I don’t think we were quick today. We will have some answers for that. At the moment Ferrari look pretty close to Mercedes’ pace. Our true pace is closer [dan de tijden van vandaag doen vermoeden] but we’re not quite on their level. We can get there, but we’re not there yet.”