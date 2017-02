Held verkoopt Peugeot 106 met flitsfoto

Stel je wilt je auto verkopen, maar je hebt geen zin om een hele berg foto's te nemen...

Dan stof je die oude flitsfoto toch af! Dat moet ongeveer de gedachtengang zijn geweest van een man die van zijn witte Peug afwil. De verkoper schrijft dat hij drie jaar lang veel plezier gehad heeft van de A-segmenter. Dat kan kloppen want de flitsfoto is gedateerd 22 januari 2014. We draaien de kalender even een dikke drie jaar terug…

Louis denkt nog flink na over de wisselspelers die hij mee naar Brazilië wil nemen voor het WK. Sven weet nog niet dat hij binnenkort de wissel van zijn leven gaat maken. En een kersverse Peugeot 106-rijder trekt een wissel op zijn nieuwe Peug. Hoort natuurlijk bij een nieuwe auto, even uittesten wat het beestje allemaal kan. Met een bloedstollende 64 km/h scheurt de 60 pk sterke 1.1 Accent langs een flitscamera. Een week of vier later valt de brief uit Leeuwarden op de mat.

Niet leuk om zo te beginnen met je nieuwe aanwinst, maar kennelijk is het daarna dus nog allemaal goed gekomen. Inmiddels heeft de verkoper echter een bedrijfsauto aangeschaft, dus mag de 106 eruit. De vraagprijs bedraagt een schappelijke 699 Euro. Daar voor krijg je een vrijwel roestvrije kleine hatchback met vier frisse bandjes. Met een gewicht van 776 kilo is de MRB ook te overzien, dus eigenlijk is het het ideale vervoer voor een arme student. Koop dan?