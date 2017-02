Help Desiree deze gestolen 930 Turbo 3.3 te vinden

De auto heeft namelijk een hoge emotionele waarde.

Dieven geven niet zoveel om emotionele waarde, die zien vooral keiharde pegels als ze een in zeer goede staat verkerende Porsche 911 Turbo 3.3 met minder dan een ton op de teller zien staan. Voor Desiree ten Winkel uit Oldenzaal is die geldelijke waarde echter niet het belangrijkste, de auto is een erfstuk van haar overleden vader. Als het haar om geld te doen was, dan had ze de auto al lang verkocht, zo vertelt ze Tubantia.

Er werd de laatste jaren niet veel gereden met de donkerblauwe Porsche, hij stond gestald bij het bedrijf van haar broer op het Euregiopark in Glanerburg. Veilig achter een tweetal hekken (we hopen dat het hek op de foto hierboven niet één van die hekken is…), dachten ze tenminste. Toch werd daar de auto in de nacht van dinsdag 31 januari op woensdag 1 februari ontvreemd door een tweetal mannen, ergens tussen 02:00 en 04:30.

Op camerabeelden is volgens Ten Winkel te zien hoe twee mannen de Porsche op een aanhanger laden. Later die eerste februari is de auto ook nog gespot op de A1 en A35, achter op een bergingsauto, dus de kans lijkt aanwezig dat de Porsche inmiddels het land verlaten heeft en bijvoorbeeld in Duitsland bivakkeert. Wie de klassieke Turbo met kenteken NP-SR-99 de afgelopen dagen gespot heeft of iets opvallends tegenkomt op de (inter)nationale verkoopsites, kan contact opnemen met de politie.

Voor de gouden tip ligt een belonging van 5000 euro klaar, al zou het natuurlijk vooral mooi zijn als Desiree het fraaie erfstuk weer terug krijgt. 911’jes worden regelmatig gejat, maar komen ook met enige regelmaat weer bij hun rechtmatige eigenaren terug.