Help met het opsporen van deze BMW E90 M3

Na het succesje van laatst, hebben we een nieuwe speurtocht voor je in petto.

Enkele dagen geleden vroegen we je namelijk om de ogen en oren open te houden voor een Volkswagen Polo GTI en een Dodge Ram 1500. Het slechte nieuws is dat de Polo nog steeds niet gevonden is. Het goede nieuws is dat de Dodge inmiddels weer terug is bij de rechtmatige eigenaar! In het geval van de BMW M3 die vannacht gestolen is in Nijeveen hopen we dat het laatste scenario zich nog een keer voltrekt.

Het voordeel is dat de auto qua looks redelijk speciaal is. Oké, de leek ziet gewoon een zwarte 3-serie. De kenner zal echter direct doorhebben dat het om een M3 sedan van vóór de facelift gaat, inclusief de Primeraësque achterlichten. Deze auto’s zijn relatief zeldzaam, omdat de meeste E90 M3’s het faceliftmodel betreffen, met de ietwat anders gevormde achterlichten.

Bekend is dat de auto vannacht om ongeveer 03:00 uur gestolen is vanaf het autobedrijf van eigenaar Menno. De man in kwestie heeft via Facebook een oproep gedaan om zoveel mogelijk eyeballs alert te maken op het feit dat er een M3 rondrijdt in de handen van boeven. Zoals te zien valt op de foto’s is de auto naast de kenmerkende achterlichten voorzien van de typerende 19″ wielen en een schuifdak. Het kenteken is/was NK-172-G, waarbij de G nu officieel staat voor gangsters.

Na het moment van stelen heeft de politie de snelle BMW nog even op de hielen gezeten op de A28. De auto reed daar op hoge snelheid in de richting van Zwolle. Ergens in het Verre Oosten verloren de jongens in blauw de auto uit het zicht. Er is nog een helikopter ingezet met een warmtebeeldcamera, maar tevergeefs.

Via de sociale media roept Menno mensen die de M3 ergens gezien denken te hebben op om hem een persoonlijk bericht te sturen en/of de politie te bellen op het bekende nummer 0800-TUIG (0800-8844). Houd dus je goed ontwikkelde gehoororgaan paraat voor dit raspende geluid (rijtest).