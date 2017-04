Help! Vrouw zoekt ANWB wegenwacht-meneer

Nee, niet deze vrouw op de foto. Maar wellicht ken jij de persoon die zij zoekt!

De ANWB-wegenwacht. Met name de Alfa liefhebber heeft er een haat-liefde relatie mee. Aan de ene kant heel erg naar dat je ze moet bellen. Maar ze zijn snel ter plekke, uiterst vriendelijk en handig met auto’s bovendien. Binnen no time wordt je auto gesleept of gerepareerd (met het advies om Japans te gaan rijden). Dat zijn bijzonder veel prettige kwaliteiten die een vrouw kan zoeken in een man.

Een goed voorbeeld van zo’n dame is Grace. Deze naar eigen zeggen ‘donker harige krullenbol‘ moest onlangs gebruik maken van de diensten van de ANWB. De Nederlandse Gele Trots stuurde vervolgens een enorm stukje Eye-Candy naar Grace die haar auto fixte. Volgens een interview in het AD was het geflirt niet van de lucht, maar geen van beide durfde daadwerkelijk een avance te maken.

Dus, beste ANWB-meneer, mocht je ook AutoBlog lezen en onlangs bij een leuke dame haar vastgelopen remschijven hebben vervangen (nee, geen eufemisme). Hopelijk ben je net als Grace verzot op het luchtje Thomas Sabo Glam ’n Soul, want dat is de andere contactadvertentie van de hopelijk vrijgezelle Grace uit Arnhem.

